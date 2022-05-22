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Союзные силы РФ и ЛНР прорвали оборону в непосредственной близости от Попасной, поэтому для боевиков ВСУ в Северодонецке и Лисичанске ситуация становится угрожающей. Если быть точными, совсем скоро им придет конец, уверен военный эксперт Том Купер.

Он пояснил, что ополчение ЛНР и ДНР, поддерживаемое российскими войсками, идет напролом, полностью игнорируя националистические силы ВСУ в Горном, Камышевахе и Екатериновке. Они стремительно перемещаются, забыв о сне, об отдыхе и перегруппировках, поэтому противник начинает совершать одну ошибку за другой.

Так, на стратегически важном направлении командование ВСУ выставило только подразделение территориальной обороны, которое не способно тягаться с союзными силами. Это значит, что совсем скоро лисичанско-северодонецкая группировка украинских войск окажется в котле и уже не сможет из него выбраться.

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