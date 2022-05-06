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В Донбассе в настоящий момент идут ожесточенные позиционные бои, однако ни о каком контрнаступлении ВСУ не может быть и речи. Заявляя об этом, Киев банально блефует, поэтому распространяемые ним фейки не стоит принимать на веру, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Главред журнала «Национальная оборона» так оценил высказывание Главкома ВСУ Валерия Залужного о контрнаступлении украинской армии под Изюмом и неподалеку от Харькова.

По словам Коротченко, какие-то локальные успехи ВСУ не исключаются, вполне возможно, что они даже сумели удержать ряд позиций, оказывая упорное сопротивление. Но никакого контрнаступления нет и быть не может.

В рамках спецоперации российские войска планируют полностью выбить украинскую группировку с территории Донбасса. Они продолжают успешное наступление, намереваясь в скором времени захлопнуть котел для боевиков.

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