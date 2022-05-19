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Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что украинская армия превосходит российскую по количеству используемых беспилотных аппаратов. Это, по его мнению, говорит совсем не о недооценке данного вида вооружения. Напротив, дроны применяются довольно активно, причем не только для разведки, но и для ударов по противнику.

По словам Кнутова, одним из наиболее популярных российских дронов является «Орион», который оснащается специальными контейнерами для сброса боезарядов на технику ВСУ и на скопления живой силы. Появились они уже в результате небольшой модернизации, позволившей превратить дрон для эффективного ведения разведки в разведывательно-ударный БПЛА.

Несмотря на это, в распоряжении ВСУ имеется больше беспилотников, поэтому РФ необходимо подключить предприятия, способные производить эту технику круглосуточно. Перед началом спецоперации были надежды на китайские дроны, однако Пекин под давлением Запада ушел с мирового рынка, чтобы не продавать беспилотные аппараты РФ.

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