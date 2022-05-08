читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев давно вынашивает планы нанести удар по Крымскому мосту. Об этом неоднократно говорили украинские политики, однако подчеркивали, что для такой атаки не было возможностей. Сейчас они появились, рассказал Янис Слайдиньш. Он также отметил, что удар может быть нанесен 9 мая. Это заявление прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он опроверг высказывание о том, что у Киева есть оружие, способное достать до Крымского моста. Подавляющее большинство беспилотных аппаратов до него просто не долетят, а «Байрактар», который сможет это сделать, не имеет боезарядов, которые разрушили бы сооружение. Также не подойдут для этой цели британские ракеты Bridgestone, которым банально не хватит дальности.

Единственным видом вооружения, который способен достать до Крымского моста – это американские РСЗО HIMARS, однако их ракеты уничтожит российская ПВО, надежно защищающая столь важный объект.

Кнутов отметил, что даже если Киев попытается атаковать Крымский мост, то в ответ российские войска уничтожат все подобные объекты на территории Украины. Поэтому ВСУ следует много раз подумать, прежде чем пускаться на такие авантюры.

Вам может понравиться

Мариупольцы, сбежавшие из “Азовстали”, рассказали о пережитом в подземельях

На территории “Азовстали” боевики продолжают удерживать заложников, но некоторых мирным жителям удалось выбраться из подземелий. С ними встретился военный корреспондент Александр Сладков. Заложники продолжают опасаться за свою жизнь, поэтому не

Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла и готов к диалогу

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что у властей нет планов по высылке из страны российского дипломата Юрия Корчагина. Мадрид не хочет терять канал связи для осуществления диалога с

Spiegel обвинил в DDOS-атаках на сайты министерств и ведомств Германии “русских хакеров”

Официальные сайты министерств и ведомств, а также канцлера Германии Олафа Шольца подверглись хакерским атакам в последние две недели, рассказало издание Spiegel. Ссылаясь на федеральное ведомство по защите Конституции, журналисты заявляют,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – переменная облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 8 мая – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 8 мая – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 7 °C |