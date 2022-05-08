Киев давно вынашивает планы нанести удар по Крымскому мосту. Об этом неоднократно говорили украинские политики, однако подчеркивали, что для такой атаки не было возможностей. Сейчас они появились, рассказал Янис Слайдиньш. Он также отметил, что удар может быть нанесен 9 мая. Это заявление прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он опроверг высказывание о том, что у Киева есть оружие, способное достать до Крымского моста. Подавляющее большинство беспилотных аппаратов до него просто не долетят, а «Байрактар», который сможет это сделать, не имеет боезарядов, которые разрушили бы сооружение. Также не подойдут для этой цели британские ракеты Bridgestone, которым банально не хватит дальности.

Единственным видом вооружения, который способен достать до Крымского моста – это американские РСЗО HIMARS, однако их ракеты уничтожит российская ПВО, надежно защищающая столь важный объект.

Кнутов отметил, что даже если Киев попытается атаковать Крымский мост, то в ответ российские войска уничтожат все подобные объекты на территории Украины. Поэтому ВСУ следует много раз подумать, прежде чем пускаться на такие авантюры.