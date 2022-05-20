Если число госпитализаций при заражении коронавирусом и число смертей увеличатся, то для властей это станет сигналом к тому, что пора ужесточать коронавирусные ограничения. Но пока предпосылок для этого в России нет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Хухрев.

Специалист подчеркнул, что ковид (болезнь, которую вызывает коронавирусная инфекция), начинает всё больше походить на ОРЗ. Хухрев пояснил, что в данном случае речь идёт о высокой заразности инфекции и об её относительно лёгком протекании у большинства пациентов. В среднем от ковида, который вызывает “омикрон”-штамм коронавируса, люди излечиваются за пять дней, заявил эксперт.

Впрочем, со слов Хухрева, улучшение эпидемиологической ситуации – пока не повод пока ослаблять антиковидные ограничения. Впрочем, и вводить новые смысла нет. Однако ситуация может поменяться, если заболевших станет больше, а протекание болезни станет серьёзнее, и всё большему числу пациентов понадобится специализированная медпомощь в стационарах.