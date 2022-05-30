Экономист Сергей Глазьев проанализировал текущую ситуацию на мировом рынке и предположил, что уже в ближайшее время стоит ожидать краха долларовой системы. Все это повлечет за собой окончательное ослабление американской военно-политической мощи. Об этом эксперт рассказал в своем Telegram-канале. Подробности передает издание “Царьград“.

Экономист Сергей Глазьев отметил, что на последнем Евразийском экономическом форуме поднимался вопрос создания модели новой глобальной расчетной валюты. Предполагается, что она будет привязана к корзинам национальных валют и биржевых товаров.

Эксперт заявляет: «Внедрение этого денежного инструмента в Евразии приведет к краху долларовой системы и окончательному ослаблению военно-политической мощи США».

Глазьев предупреждает о том, что уже сейчас нужно начинать переговоры для подписания соответствующего международного договора в рамках ШОС.