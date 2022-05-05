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В настоящий момент украинскими войсками не используется натовская техника, так как ее поставки в страну удалось остановить, рассказал военный эксперт Андрей Фролов изданию “Известия”. Он пояснил, что последние удары ВС РФ по транспортной инфраструктуре Украины принесли свои плоды.

Практически все украинские железные дороги электрифицированы, поэтому атаки на тяговые электроподстанции позволили фактически парализовать транспортную сеть, которая использовалась для доставки оружия к линии фронта. В качестве запасного варианта у Киева остаются тепловозы, однако их слишком мало. Кроме того, для них требуется топливо, которого на Украине тоже нет.

По словам Фролова, российским войска нужно сделать кое-что еще, чтобы закрыть вопрос с поставками западных вооружений. На границе между Украиной и Польшей еще с советских времен находится стандартная железнодорожная колея 1520 мм. Она обеспечивает возможность загрузки поездов без «переобувания» с европейской колеи. Удар по ней позволит существенно притормозить доставку оружия.

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