Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал действия России на тот случай, если страны НАТО попытаются вмешаться в конфликт на Украине и ввести на территорию этой страны свои войска, передает издание “Царьград”.

Он напомнил, что Польша неоднократно заявляла о вводе на территорию Западной Украины так называемых «миротворцев». Она вполне может попытаться установить контроль над Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областями. Но Россия не станет терпеть подобные действия.

По словам эксперта, они станут провокацией, попыткой заставить ВС РФ использовать стратегические вооружения. И если до этого дойдет, то первый удар будет нанесен именно по Западной Украине. Именно в этой части страны может быть первое применение тактических ядерных боеприпасов, имеющих малую мощность. А вот дальше события будут развиваться в зависимости от того, насколько быстро до НАТО дойдет недопустимость его агрессивных действий.