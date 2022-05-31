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Ответ России на вмешательство Варшавы в конфликт на Украине поставит под сомнение существование польского государства, уверен военный эксперт Владимир Евсеев. Он также пояснил, что главная цель поляков – не помощь Киеву, а захват западных регионов страны.

В беседе с журналистами портала “Украина.ру” эксперт напомнил, что недавно президент Украины Зеленский сообщил о разработке законопроекта, который позволит наделить граждан Польши теми же правами, что и украинцев. Это, помимо всего прочего, означает возможность для поляков входить в любые ветви власти в соседнем государстве.

По словам Евсеева, Польша уже как-то пыталась проявлять агрессию в адрес России и закончилось это для нее очень плохо. Если она попробует сделать это еще раз, то рискует вообще утратить государственность.

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