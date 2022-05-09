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Беларусь уже частично втянута в конфликт на Украине, так как находится под угрозой нападения со стороны этого государства. Кроме того, на границе Белоруссии планируются крупные учения польских войск и можно предположить, что без провокаций либо даже агрессивных действий в адрес Минска они не обойдутся, считает политолог Владимир Евсеев.

Он рассказал журналистам сайта “Украина.ру”, что масштабы угрозы пока сложно оценить, однако она вполне реальна. Именно поэтому Россия может пойти на создание военных баз на территории Беларуси, чтобы в случае агрессии со стороны Украины или Польши обеспечить ее надежную защиту.

Так, в стране могут появиться российские комплексы противовоздушной обороны, а также авиабазы. Первые принесут несомненную пользу, так как смогут уничтожать беспилотные аппараты и самолеты, которые к границам отправляет Украина.

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