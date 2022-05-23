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Бывший президент Украины Петр Порошенко приложил немало усилий для вооружения армии. Именно поэтому военный потенциал ВСУ и сейчас остается на весьма неплохом уровне, заявил эксперт Владимир Ераносян.

Он напомнил, что на одном из киевских предприятий Украина производила модернизированную версию пулеметов Калашникова калибра 7,62 миллиметра под названием «Покемон». Также внимания заслуживают пистолеты и автоматы «Форт» выпускавшиеся в Виннице, и ПТУР «Стугна-П» с дальностью поражения целей до 5 километров.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт также выделил британские гранатометы NLAW, которые из-за малой дальности подходят для боев в условиях города, но подчеркнул, что Россия все равно превосходит противника как по численности личного состава, так и по современной технике и вооружениям.

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