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Вступление Финляндии в Североатлантический альянс создает весьма серьезную угрозу для России, рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Он пояснил, что Хельсинки сейчас делает практически то же самое, что и в годы Второй мировой, когда страна во всем поддерживала гитлеровскую Германию.

По словам эксперта, размещение на территории Финляндии натовских вооружений поставит под угрозу Мурманск – город, в котором располагается штаб Северного флота ВМФ РФ. Кроме того, повысится напряженность и для Северодвинска.

Выход из Финского залива станет границей РФ сразу с двумя странами Североатлантического альянса, уверен Дрозденко. Поэтому Россия окажется заблокированной в Балтийском море со стороны Санкт-Петербурга. Однако не стоит забывать, что и для НАТО такое соседство будет весьма опасным, так как Москва не собирается безмолвно наблюдать, как блок пытается ее окружить.

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