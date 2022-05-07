Поставки западных вооружений на Украину не приносят ей никакой пользы. Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют в Киев только устаревшие боевые системы, подлежащие списанию. Новые БПЛА и ракетные комплексы, которые действительно представляют серьезную опасность для ВС РФ, Украине никто не даст, так как на ее территории они будут моментально уничтожены, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик отметил, что в подавляющем большинстве случаев Киеву отдают переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы, реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.

При этом задействуется остаточный принцип – на Украину отправляется либо морально и физически устаревшее, либо неисправное оружие, которое лишь занимает место на американских складах и подлежит утилизации.