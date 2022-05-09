читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Освобождение от украинских войск населенного пункта Попасная в ЛНР можно назвать хорошим подарком ко Дню Победы. А также переломным моментом в спецоперации ВС РФ на Украине, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что город, являющийся еще и одной из ключевых железнодорожных станций, был основным логистическим центром для ВСУ в регионе. Кроме того, он является ключом к Северодонецку и Лисичанску, наступление на которые сейчас пойдет гораздо быстрее и эффективнее.

После этого российские военные соединятся с подразделениями, которые движутся на Донбасс со стороны Харьковской области, что позволит взять в котел 24-ю бригаду ВСУ. Именно она творила бесчинства в регионе в 2014-2015 годах, когда киевские власти приняли решение «наказать» ЛНР и ДНР за объявление независимости. Подразделение состоит из мотивированных и опытных бойцов, уничтожение которых лишит Киев серьезного козыря.

Вам может понравиться

С сайта Spiegel пропало видео, на котором украинка рассказывает всю правду об «Азовстали»

С сайта немецкого издания Spiegel пропало видео, которое было снято в Мариуполе. На нем одна из местных жительниц рассказывала, что на самом деле происходило на территории завода «Азовсталь». Подробности передает

Политолог Кузьмин рассказал, до каких пор Запад будет поддерживать Украину

США и другие западные страны продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока она продолжает идти путем разрушения собственной инфраструктуры и экономики, уверен политолог Николай Кузьмин. Он также отметил, что на

Секретарь генсовета “Единой России” Турчак: Статус Херсонской области решат ее жители

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе визита в Херсон заявил жителям областного центра, что «Россия здесь навсегда». Он также отметил, что статус региона все же будет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 9 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 9 мая – пасмурно, до 16 °C |