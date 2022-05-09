Освобождение от украинских войск населенного пункта Попасная в ЛНР можно назвать хорошим подарком ко Дню Победы. А также переломным моментом в спецоперации ВС РФ на Украине, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что город, являющийся еще и одной из ключевых железнодорожных станций, был основным логистическим центром для ВСУ в регионе. Кроме того, он является ключом к Северодонецку и Лисичанску, наступление на которые сейчас пойдет гораздо быстрее и эффективнее.

После этого российские военные соединятся с подразделениями, которые движутся на Донбасс со стороны Харьковской области, что позволит взять в котел 24-ю бригаду ВСУ. Именно она творила бесчинства в регионе в 2014-2015 годах, когда киевские власти приняли решение «наказать» ЛНР и ДНР за объявление независимости. Подразделение состоит из мотивированных и опытных бойцов, уничтожение которых лишит Киев серьезного козыря.