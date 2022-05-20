В настоящий момент наиболее ожесточенные бои идут у Артемовска. Украинские военные отчаянно сопротивляются и держат в уме необходимость не допустить потери контроля над Северодонецком и Лисичанском. Сейчас их задача – удержать трассу, которая ведет в эти города и позволяет обеспечивать снабжение подразделений ВСУ, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он отметил, что хотя бои за каждый населенный пункт чрезвычайно упорные и сложные, российским военным все же удается продвигаться вперед. В рядах ВСУ отмечается огромное количество бойцов, не имеющих боевого опыта. Видно, что их не успели подготовить к ведению боевых действий, так как при первом серьезном контакте они тут же сдаются в плен.

По словам Болтенкова, это может свидетельствовать об отсутствии у ВСУ хорошо обученного резерва. Однако говорить, что основные силы армии противника уже разгромлены, пока слишком рано.