Войска Луганской народной республики установили контроль над населенным пунктом Тошковка, что открывает союзным силам прямой путь к окружению последних бастионов украинских боевиков. Вполне вероятно, что крышка котла вокруг Лисичанска и Северодонецка совсем скоро захлопнется, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он отметил, что под угрозой окружения оказался еще и Артемовск – стратегически важный населенный пункт, который используется украинской армией в качестве ключевого перевалочного пункта. Именно через него отправляется вооружение группировке в Северодонецке и Лисичанске, поэтому установление контроля над Артемовском позволит отрезать боевиков от снабжения.

В интервью изданию «Известия» Болтенков рассказал, что на Северодонецк и Лисичанск осуществляется наступление и с других направлений. Поэтому как бы отчаянно ВСУ не сопротивлялись, остановить продвижение союзных сил РФ и ЛНР боевикам уже не удастся.