Ресурсы польской армии не так велики, как о них рассказывают. Об этом сообщил в интервью “Московскому комсомольцу” военный эксперт Михаил Барабанов.

По словам аналитика, в случае, если Варшава решит вступить в конфликт на стороне Киева, сразу вызовет сомнение вооружение, которое сохранилось в арсенале Польши еще со времен СССР. Нет уверенности в том, что оно будет эффективным.

Сейчас польская армия насчитывает около 150 000 человек. Она относится к числу самых многочисленных армий Восточной Европы. При этом, эксперт подчеркивает, что власти страны увеличили этот показатель в два раза.

Михаил Барабанов отметил, что пока у Польши нет современных западных систем, которые были заказаны Варшавой ранее. Но если она решит вмешаться в конфликт, то не исключено, что поставка вооружения будет сразу же ускорена.