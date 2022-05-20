Вооружение США и Североатлантического альянса уже не поможет боевикам ВСУ на Донбассе, где они оказались фактически закрытыми в котле, рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Он также отметил, что сейчас украинская армия осталась без единого центра управления и лишилась координации действий.

Президент Украины Зеленский продолжает лично раздавать приказы, однако военные давно уже не обращают на них никакого внимания. Из-за этого прервался единый поток информации, поступающей к ВСУ, что исключает их способность перейти в контрнаступление на Донбассе либо достичь хоть каких-то успехов.

Киев отправляет на убой неподготовленных бойцов, которых мобилизуют чуть ли не с улицы. При этом котел под Лисичанском и Северодонецком уже захлопнулся, так как снабжение крупной группировки войск Украины заблокировано.