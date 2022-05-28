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Авдеевка – одна из самых мощных крепостей ВСУ, поэтому у российской армии пока не получается установить над ней контроль. Военный эксперт Геннадий Алехин пояснил, что Киев готовил этот населенный пункт к продолжительным боям на протяжении восьми последних лет.

Город Авдеевка, по словам полковника запаса, с 2014 года находился на линии разграничения. Поэтому ВСУ и нацбаты активно строили там мощные укрепления, распространив их на весьма обширную территорию промышленной зоны.

Сейчас ВС РФ приходится буквально выгрызать дыры в обороне Авдеевки, чтобы как минимум окружить город и оставить его заблокированным вместе с боевиками. Но и это не удается. Киев не только строил фортификационные сооружения, бойцы ВСУ регулярно отрабатывали различные тактики ведения боевых действий. Поэтому взять город будет чрезвычайно сложно. Но как только украинские боевики будут вытеснены из него, обстрелы Донбасса полностью прекратятся, уверен Алехин.

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