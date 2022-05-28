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Российские военнослужащие сейчас меньше всего думают о противостоянии с НАТО, уверен эксперт Генадий Алехин. В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что бойцы сейчас прикладывают все усилия для решения первоочередных задач на Украине, не отвлекаясь на сторонние мысли.

«99,9% наших солдат и офицеров сейчас думают о том, как выполнить задачи в зоне проведения специальной военной операции. И правильно делают, потому что сейчас это главное», – заявил полковник запаса.

Он также отметил, что о возможном прямом противостоянии с Соединенными Штатами и НАТО сейчас должно думать командование российской армии и руководство страны. У рядовых бойцов есть конкретные задачи, которые они должны выполнить, поэтому им просто некогда раздумывать о гипотетических конфликтах.

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