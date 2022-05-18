Ситуация на продовольственном рынке настолько плачевная, что есть все основания полагать, что мир скатится в каннибализм. При условии, что продовольственный кризис будет продолжаться. Такое мнение высказал бывший ведущий популярной автомобильной программы. Top Gear Джереми Кларксон.

Сейчас он отошёл от телевизионных дел и занимается сельским хозяйством. По словам Кларксона, фермеры Англии столкнулись с ростом цен на удобрения, основная часть которых идёт из России. Из-за этого аграрии не могут получить значительный урожай. С другой стороны экспортные зерно и растительные масла для Великобритании блокированы на Украине из-за боевых действий.

При этом Кларксон полагает, что правительство страны прикладывает недостаточно усилий, чтобы как-то разрешить проблемную ситуацию. Бывший телеведущий сказал, что голод, который может разразиться в Великобритании, куда страшнее повышения цен на отопление. Без отопления человек может прожить, а без еды нет: “голод заставляет людей есть себе подобных”, подчеркнул Кларксон.

Экономические санкции, которые ввели западные страны против России, в первую очередь ударили по государствам Европы: там резко повысились цены на отопление, которое обеспечивают поставки российского газ, а также на продукты питания. При этом инфляция в этом году растёт в Европе непривычно высокими темпами.