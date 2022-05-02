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Против ВС России на Украине бьются «частичные зомби», которые стали жертвами американского эксперимента, уверен экс-премьер ДНР Александр Бородай. Он отметил, что ВСУ продолжат сопротивляться до тех пор, пока их боевой дух будет поддерживаться сказками о «скорой перемоге».

Главным фактором, который заставляет украинских военных продолжать сопротивление – это «дичайшая пропаганда», которая распространяется и западными кураторами Киева, и украинскими властями. И те, и другие безо всяких на то оснований заявляют, что ВСУ вот-вот одержат победу.

Пропаганда действует на украинцев настолько сильно, что они превращаются в настоящих неадекватов. Они бросаются в бой даже без военной формы и сражаются на одном лишь голом энтузиазме, вызываемом бесконечными внушениями Киева и Запада.

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