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Американские дипломаты врали Киеву, убеждая его в возможности вступления в НАТО, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Он также отметил, что такое вранье является вполне нормальным явлением, так как «все мы живем в реальном мире».

Самый большой поток вранья обрушился на Киев в прошлом году, когда президент Украины Зеленский начал настойчиво требовать принять страну в НАТО прямо сейчас, рассказал дипломат в ходе своего выступления на дебатах The Munk Debate. По его словам, главной целью было не выполнить требование украинского лидера, но и не оттолкнуть Киев от США.

Заявление Макфола прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, к месту вспомнившая сказку о бременских музыкантах:

«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», – заявила она.

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