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Киев регулярно твердит о необходимости занять Донбасс и «вернуть» себе Крым. В последний раз об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, который предсказал появление на полуострове украинских войск уже в этом году. Однако с киевскими властями не согласен бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел.

Он заявил, что РФ действительно несколько недооценила ВСУ, но это еще не означает, что у армии Украины есть хоть малейшие шансы на победу. Она не сможет вытеснить российские войска даже с тех территорий, которые сейчас находятся под их контролем. Не говоря уже о Крымском полуострове и Донбассе, цитирует эксперта РИА Новости.

Также Павел заявил, что Западу все же необходимо продолжить поставки на Украину оружия и всего необходимого, что важно для достижения основной цели Альянса – ослабления РФ.

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