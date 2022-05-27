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Сейчас украинская армия неспособна дать отпор ВС РФ на Донбассе, уверен немецкий генерал ВС Североатлантического альянса в отставке Ханс-Лотар Домрезе.

По его мнению, в настоящий момент украинские боевики не готовы использовать западные образцы вооружений, а советское оружие, которое для них собирали по всей планете, заканчивается. Поэтому до осени ВСУ вряд ли смогут противостоять российской армии, приводит слова генерала “Московский комсомолец”.

Осенью же в распоряжении Киева будет намного больше оружия и техники. Кроме того, за него выступят иностранные наемники, имеющие опыт в боевых действиях и не нуждающиеся в дополнительном обучении. Это позволит перейти в контратаку и перехватить преимущество у ВС РФ.

Напомним, что российские военные уверенно продолжают наступление на Донбассе, заставляя боевиков ВСУ сдаваться в плен целыми подразделениями или бесславно оставлять позиции.

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