Президента Украины Владимира Зеленского совершенно не интересует сохранение важной инфраструктуры страны и прекращение боевых действий. Напротив, он пытается добиться максимального числа жертв и разрушений, уверен бывший украинский депутат Илья Кива.

По его мнению, действия украинских властей указывают на нежелание останавливать боевые действия на юге, востоке и в центре Украины. Заявления Зеленского становятся все более воинственными, что показывает стремление стереть государство с лица Земли в угоду интересам Соединенных Штатов и НАТО.

Скорее всего, в планах Зеленского сейчас создание прозападной Украины в границах Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Вся остальная территория ему не нужна, поэтому прекращать там кровопролитие киевский режим не собирается.