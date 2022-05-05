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Президента Украины Владимира Зеленского совершенно не интересует сохранение важной инфраструктуры страны и прекращение боевых действий. Напротив, он пытается добиться максимального числа жертв и разрушений, уверен бывший украинский депутат Илья Кива.

По его мнению, действия украинских властей указывают на нежелание останавливать боевые действия на юге, востоке и в центре Украины. Заявления Зеленского становятся все более воинственными, что показывает стремление стереть государство с лица Земли в угоду интересам Соединенных Штатов и НАТО.

Скорее всего, в планах Зеленского сейчас создание прозападной Украины в границах Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Вся остальная территория ему не нужна, поэтому прекращать там кровопролитие киевский режим не собирается.

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