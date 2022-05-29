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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива анонсировал в скором времени разоблачение преступлений Службы безопасности страны, а также «сюрприз» лично для украинского лидера Владимира Зеленского.

Он пояснил, что один из представителей антифашистского движения «Патриоты за жизнь», которое преследовала СБУ, сумел все же вырваться из ее лап и сейчас готов говорить.

Ранее Кива уже сообщал, что трое представителей этого движения были захвачены СБУ и подвергались пыткам. Ничего от них не добившись, спецслужбы фактически казнили молодых людей без суда и следствия, что является преступлением против личности.

В ответ на это заявление один из сотрудников СБУ опубликовал видеозапись казни и заявил о ликвидации не троих, а шестерых «Патриотов за жизнь». Также он подчеркнул, что спецслужбы будут и дальше уничтожать антифашистов.

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