Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива анонсировал в скором времени разоблачение преступлений Службы безопасности страны, а также «сюрприз» лично для украинского лидера Владимира Зеленского.

Он пояснил, что один из представителей антифашистского движения «Патриоты за жизнь», которое преследовала СБУ, сумел все же вырваться из ее лап и сейчас готов говорить.

Ранее Кива уже сообщал, что трое представителей этого движения были захвачены СБУ и подвергались пыткам. Ничего от них не добившись, спецслужбы фактически казнили молодых людей без суда и следствия, что является преступлением против личности.

В ответ на это заявление один из сотрудников СБУ опубликовал видеозапись казни и заявил о ликвидации не троих, а шестерых «Патриотов за жизнь». Также он подчеркнул, что спецслужбы будут и дальше уничтожать антифашистов.