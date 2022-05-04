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Власти регионов Западной Украине придерживают оружие, поставляемое с Запада и выстраивают новые оборонительные рубежи, готовя объединение с Польшей, рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он пояснил, что это первый этап создания «прозападной Украины». Именно во Львов планируется перенести столицу государства из Киева. После этого власти проведут референдум о воссоединении региона с Польшей.

Ранее о возможном присоединении к Польше ее «исторических земель» заявлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он пояснял, что сперва планируется ввести польские войска на Украину, из-за чего в стране начнется раскол. На втором же этапе будет установлен полный военно-технический контроль Варшавы над Львовской и другими западными областями.

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