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Будущее Херсонской, Николаевской и Одесской областей – это политическая и экономическая интеграция с Россией, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Он пояснил, что эти регионы всегда тяготели к России, передает РИА Новости.

Журавко отметил, что вернуть Херсонскую область под контроль Украина уже не сможет никогда. А следом за ней к РФ присоединяться также Одесса и Николаев.

Ранее примерно то же самое сообщил и замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, что сейчас регион получил хорошие перспективы на будущее «без каких-либо страхов».

Напомним, что помимо Херсонской области, под контролем РФ находится и вся приазовская часть запорожского региона Украины, в которой также действует военно-гражданская администрация. В настоящий момент осуществляются мероприятия по восстановлению торговых связей с Крымским полуостровом.

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