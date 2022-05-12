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Экс-депутат Верховной рады Илья Кива высказал обеспокоенность действиями президента Украины Владимира Зеленского. Он пояснил, что украинский лидер инициировал процесс вывоза резервов зерна на Запад.

По словам Кивы, этим процессом занимаются силовые структуры, а также профильные министерства и ведомства. Первые 10 000 тонн зерна уже пересекли польскую границу.

«Украину приговорили и списали как государство – сейчас идёт грабеж того, что ещё можно забрать, уходя с собой! Оставив выжженную землю, уничтоженную инфраструктуру и голодных, обезумевших людей», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Депутат также добавил, что Киев втрое увеличил вырубку украинского леса и его поставки на Запад.

Ранее спикер Госдумы РФ отреагировал на заявление о вывозе с Украины 20 тысяч тонн зерна по инициативе Соединенных Штатов. Он заявил, что Вашингтон отбирает у украинцев самое необходимое, фактически проводят продразверстку и планируя устроить голодомор.

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