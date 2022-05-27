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Представители G7 лгут всему миру о причинах развития продовольственного кризиса и влияния на него антироссийских санкций. Такое мнение высказал экономист Джон Росс в издании Asia Times.

По словам эксперта, страны “семерки” пытаются ввести в заблуждение все мировое сообщество. Они уверяют всех, что причиной приближения глобального продовольственного кризиса стало прекращение экспорта украинского зерна.

Экономист отмечает, что причина кроется совершенно в другом. Он комментирует свое мнение: «Они не хотят признавать, что именно их санкции, направленные против России, нанесли основной удар по мировой продовольственной безопасности. Скрывая правду, западные страны лишаются возможности избежать продовольственной катастрофы, которая сейчас надвигается на нашу планету».

Росс отметил, что уже в прошлом году около 10% всего населения планеты не доедало. Почти 30 миллионов человек находились на грани голода.

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