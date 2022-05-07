Внешний долг США достиг того уровня, при котором пора бы объявлять дефолт, однако инвесторы не допустят такого развития событий, уверена эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

В интервью изданию «Прайм» она пояснила, что одним из сценариев дефолта может стать отказ Соединенных Штатов от выплаты процентов по долгам. Кроме того, существует и второй вариант – отказ повышать лимит государственного долга. В этом случае может запуститься «временная техническая процедура обслуживания внешнего долга», отметила аналитик.

Она также заявила, что США могут столкнуться с дефолтом уже в ближайшие пару лет либо в долгосрочной перспективе. Более вероятным является второй сценарий, но в нем нельзя быть полностью уверенным из-за непредвиденных событий, которые могут произойти за 10 и более лет.

По словам Холоденко, помешать дефолту может снижение доходности акций, которые автоматически повышают курс ценных бумаг США и национальной валюты. При таком сценарии больше всего пострадает Китай, являющийся крупнейшим в мире держателем американских акций.