читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Внешний долг США достиг того уровня, при котором пора бы объявлять дефолт, однако инвесторы не допустят такого развития событий, уверена эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

В интервью изданию «Прайм» она пояснила, что одним из сценариев дефолта может стать отказ Соединенных Штатов от выплаты процентов по долгам. Кроме того, существует и второй вариант – отказ повышать лимит государственного долга. В этом случае может запуститься «временная техническая процедура обслуживания внешнего долга», отметила аналитик.

Она также заявила, что США могут столкнуться с дефолтом уже в ближайшие пару лет либо в долгосрочной перспективе. Более вероятным является второй сценарий, но в нем нельзя быть полностью уверенным из-за непредвиденных событий, которые могут произойти за 10 и более лет.

По словам Холоденко, помешать дефолту может снижение доходности акций, которые автоматически повышают курс ценных бумаг США и национальной валюты. При таком сценарии больше всего пострадает Китай, являющийся крупнейшим в мире держателем американских акций.

Вам может понравиться

Эксперт Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине и к середине мая ВСУ сбегут с Донбасса

К середине мая подразделения ВСУ и националистические батальоны сами сбегут с Донбасса, так как не смогут получать западное вооружение, уверен военный эксперт Владимир Евсеев. В интервью сайту «Украина.ру» он пояснил,

Новая студия Nacon в Милане создает игру по одной из самых популярных кинофраншиз в мире

В Милане открылась новая студия разработчика Nacon, которая в настоящий момент создает игру по одной из наиболее популярных франшиз в мире». О какой именно франшизе идет речь, представители издательства не

Замглавы МИД Лэ Юйчэн назвал абсурдом попытки обвинить Китай в украинском кризисе

Китай не инициировал украинский кризис и не является его участником, а заявления США, якобы доказывающие обратное, являются абсурдом, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн. Он отметил, что Запад по-своему интерпретирует
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 8 °C |