В Госдуме предложили провести реформу Единого государственного экзамена. С такой инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Подробности передает издание Ura.ru.

Лантратова отметила, что сразу отменить ЕГЭ не получится. Но можно начать реформировать систему постепенно. По мнению парламентария, нужно добавить в экзамен творческие задания.

Депутат подчеркнула: «Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированы, грамотны, интеллектуально одарены. И, конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас».

По словам парламентария, сейчас ЕГЭ нельзя назвать совершенным. Такой вид экзамена не может оценить знания и навыки выпускников. Он только покажет их «уровень подготовки к однотипным заданиям». Школьники иногда даже не понимают то, о чем они пишут. Они просто автоматически передают то, что вызубрили.