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Портал «Военное обозрение» прокомментировал заявление Минобороны РФ об успешном продвижении российских войск в ходе спецоперации на Украине, а также отметил, что эффективность средств ПВО, задействованных в освобожденных районах страны, достигла максимального значения – 92 процентов.

Авторы отмечают, что в настоящий момент появляющиеся в распоряжении ВСУ боевые самолеты практически не имеют никаких шансов вернуться на базу после взлета. Они либо уничтожаются средствами ПВО, либо не имеют возможности приземлиться, так как по взлетно-посадочным полосам наносятся высокоточные удары. Авторы напомнили, что в субботу вечером именно это произошло в Одессе, где ракетами «Оникс» была разрушена ВПП.

Кроме того, за последние сутки ВС РФ удалось сбить штурмовик Су-25, который со стороны побережья Черного моря забрался в Херсонскую область, и два разведывательных беспилотника противника.

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