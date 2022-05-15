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Российские летчики адаптировались к частому использованию украинскими боевиками переносных зенитно-ракетных комплексов благодаря чему эффективность этого оружия упала до 10 процентов. Причем это отлично видят даже солдаты ВСУ, которые снимают неудачные атаки из ПЗРК на свои смартфоны.

Портал «Военное обозрение» описал один из таких эпизодов, в котором ВСУ попытались использовать переносной зенитно-ракетный комплекс для уничтожения штурмовика Су-25. Самолет при поддержке двух других воздушных машин ударил по скоплению техники и живой силы противника, после чего атаковал оборудование теплового обнаружения и направился прямо к позициям расчета ПЗРК. Этим он спровоцировал настоящую панику в рядах ВСУ.

Авторы публикации отмечают, что профессионализм пилотов, которые теперь ожидают ударов из ПЗРК и отменно действуют при необходимости уклонения от зенитных ракет, позволил сделать это оружие практически бесполезным.

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