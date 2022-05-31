Автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Р. Р. Мартин раскритиковал “Звездные войны”. Он заявил о том, что создатели сделали из него массового убийцу персонажей. Подробности передает издание The Independent.

По словам писателя, в “Звездных войнах” убивают слишком много людей. При этом даже нет попытки заставить зрителей сопереживать этой трагедии.

Писатель отметил: «В первом фильме «Звездных войн» взрывают всю планету Альдераан, на которой проживали 20 млрд человек. Они все мертвы. Но знаете что? Никого это не волнует. Мы не знаем людей на Альдераане и не чувствуем их смерти. Это просто статистика. Если вы собираетесь писать о смерти, то должны почувствовать ее».

Писатель уверен, что представление о смерти должно быть иным. Она должна быть трудной и для написания, и для чтения. Джордж Р. Р. Мартин отметил: «У нас часто относятся к смерти очень бесцеремонно. Если я собираюсь написать подобную сцену, особенно гибель главных героев, то хочу, чтобы читатель почувствовал это».