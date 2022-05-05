Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало статью экономиста Марка Фридриха, который уверен, что использование Соединенными Штатами доллара в качестве оружия в перспективе обрушит всю мировую финансовую систему. При этом первыми пострадают именно США.

Эксперт пояснил, что Вашингтон и его европейские союзники используют доллар для экономического давления на Россию. Однако ряд других стран, видя это, начинают отказываться от американской валюты в качестве универсального платежного средства. Они переходят на собственные деньги, так как доллар стал весьма ненадежным.

Фридрих напомнил, что США заморозили часть активов РФ и продолжают это делать, что совсем не нравится Китаю, Индии и другим государствам. Они понимают, что когда-нибудь подобное может произойти и с ними, поэтому переходят на свои национальные валюты.