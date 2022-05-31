Очередной ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, что в поселке Затока Одесской области, сделал восстановление этого сооружения невозможным. Об этом сообщили представители военной администрации региона, передает «Военное обозрение».

Данный мост является одним из стратегически важных объектов, так как именно по нему в зону боевых действий доставлялись вооружение, боеприпасы и топливо из Румынии. ВС РФ уже наносили удары по сооружению высокоточными ракетами, однако специальным службам удавалось восстанавливать движение.

На этот раз сделать этого не удастся. В военной администрации признали, что в настоящее время для ремонта моста нет соответствующих сил и средств, поэтому восстановительные работы продолжены не будут.

Напомним, что первый удар по мосту был нанесен 26 апреля, однако в тот же день его восстановили. Повторная атака 27 апреля позволила прекратить движение автомобильного и железнодорожного транспорта через лиман.