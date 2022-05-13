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Боевики ВСУ устроили ракетный обстрел Докучаевска, под который попала съемочная группа военкора телеканала RT Валентина Горшенина. Сам он не пострадал, однако два оператора получили ранения.

«Ракетный удар, под который попала съемочная группа RT, пришелся по заправке в Докучаевске», – передает телеканал.

Виктора Мирошникова и Владимира Баталина, которые остановились у автозаправки, чтобы купить кофе, в результате ракетного удара сильно задело осколками. Зафиксированы ранения в ногу и спину, операторов пришлось госпитализировать, рассказал телеграм-канал RT.

Также утверждается, что огонь вели именно украинские боевики. Удар специально наносился именно по заправке, чтобы причинить максимальный ущерб. Ни одного военного объекта ни на самой заправке, ни в ее окрестностях нет.

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