Два батальона польских наемников, которые ранее прибыли в населенный пункт Павлоград Днепропетровской области на Украине, перестали выходить на связь. Портал Avia.Pro отмечает, что произошло это после мощного ракетного удара по городу.

Эксперты поясняют, что причины исчезновения связи с польскими подразделениями могут быть разными, поэтому точно утверждать, что они попали под удар и были ликвидированы, нельзя. Однако такая вероятность существует.

Напомним, что о подразделениях польских наемников, прибывших в Павлоград, ранее сообщал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, боевики привезли с собой не только оружие, но и бронеавтомобили, артиллерийское вооружение, другую технику.

Сейчас известно, что связи нет уже несколько суток, однако официальной информации о наемниках от польских либо украинских источников пока не поступало.