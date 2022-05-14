Регионы украинского юга были частью Российской империи и продолжают оставаться неразрывно связанными с ней. Поэтому воссоединение состоится в любом случае, что бы ни говорили и не предпринимали украинские националисты, уверен депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он отметил, что во всех южных регионах пройдут референдумы, на которых станет понятно, хотят ли граждане присоединения к РФ. Но первым делом российским ВС нужно завершить специальную операцию. Решение жителей украинского юга должно быть взвешенным и демократичным, а под звуки взрывов и летящих ракет принять его весьма сложно, приводит слова парламентария РИА Новости.

Напомним, что ранее руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион готов обратиться к президенту России Владимиру Путину и войти в состав РФ.