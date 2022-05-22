Опасность со стороны России для Польши всегда актуальна, но Москва не рискнет нападать на страну НАТО, уверен польский президент Анджей Дуда. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами газеты Polskа Times.

По словам польского лидера, безопасность Польше гарантировал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден, когда приезжал в страну с рабочим визитом. Он заявил, что согласно 5-й статье устава Североатлантического альянса на защиту Варшавы сразу же поднимутся все его участники.

Также Дуда напомнил, что в настоящий момент на территории Польши находится 10 тысяч наиболее крупной армии планеты. Американские войска, по его словам, имеют не только опыт реальных боевых действий, но и самое современное техническое оснащение. Кроме того, у Польши имеется и своя армия, которая будет оказывать сопротивление в случае нападения.