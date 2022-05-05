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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал «опережающие темпы» процесса газификации региона после решения «Газпрома» использовать «Северный поток-2» для российских нужд.

Напомним, что ранее представители «Газпрома» сообщили об использовании избыточных мощностей недавно построенного газопровода для снабжения голубым топливом северо-западных областей страны. Если же в будущем ФРГ все же надумает приобретать газ в России, для нее будет введена в эксплуатацию только одна ветка.

Дрозденко отметил, что уже сейчас может назвать несколько территорий, на которые можно подвести газ стремительными темпами. Он пояснил, что речь идет не только о частных жилых комплексах и отдельных домостроениях, но также об инвестиционных промышленных проектах.

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