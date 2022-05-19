Для военнослужащих Соединенных Штатов война представляет собой стрельба из сверхнадежного укрытия в красивой военной форме, после которой непременно нужно сделать фото и выложить его в каком-нибудь Facebook (запрещен в России). На самом же деле она выглядит совершенно по-другому, написал польский публицист Марек Галаш.

Он отметил, что если вспыхнет вооруженное столкновение между Польшей и Россией, то американские солдаты, базирующиеся в Восточной Европе, точно не будут принимать в нем участие. Они не собираются рисковать жизнью ради польского народа так же, как и ради украинцев, приводит слова эксперта EA Daily.

По словам Галаша, многие из американских наемников, которые в первые дни спецоперации ВС РФ отправились на Украину, либо сбежали оттуда, либо остались лежать в украинской земле.

Именно поэтому, отмечает эксперт, польским политикам пора прекратить делать безумные заявления в надежде на помощь НАТО. Он напомнил, что стоило американскому президенту Джо Байдену в ходе визита в Польшу заявить о возможности участия войск США в реальных боевых действиях, как многие бойцы тут же стали собирать чемоданы и уезжать домой якобы по состоянию здоровья.