Добровольцы украинской территориальной обороны не способны вести боевые действия. Это подтверждают они сами, обращаясь к командованию и сообщая о «низком боевом духе».

Первым такое заявление сделала 101-я бригада, которую из Закарпатья перебросили на Донбасс согласно указу президента Украины Владимира Зеленского. Бойцы рассказали, что были вынуждены выступить против российской артиллерии с лопатами и автоматами, даже не имея опыта боевых действий.

Вслед за этим подразделением взвыла и 115-я бригада территориальной обороны, которая дислоцировалась в Житомирской области, а потом вдруг оказалась на передовой. Добровольцы заявили о крупных потерях, а также высказали свое возмущение некомпетентными действиями командования ВСУ, бросающего неподготовленных бойцов в эпицентр боевых действий.

Подобные обращения доказывают, что граждане Украины в большинстве своем не слишком рвутся воевать за Зеленского и киевский режим. Многие пошли в территориальную оборону лишь для того, чтобы нести службу рядом с домом. Причем все, что они умеют – это стоять на блокпостах и вести «охоту на ведьм», громко называемую антидиверсионными операциями. В реальном же бою от таких воинов нет никакой пользы.