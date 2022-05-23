Западные аналитики ошиблись, прогнозируя, чем станут для России экономические санкции. Эксперты ожидали разрушения экономики, но этого не произошло. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В качестве доказательств, что Россию не удалось сломить экономически, авторы материала указывают на высокий курс рубля по отношению к евро, большие доходы от продажи нефти и газа, замещение импорта за счёт Индии и Китая. Всё это говорит о том, что в России сумели предугадать реакцию Запада на специальную военную операцию в Донбассе и подготовились к экономическому противостоянию, утверждается в публикации.

На руку России играет и тот факт, что многие страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки не подключились санкциям, которые против страны ввели Евросоюз и США, говорится в материале издания. Для России это означает возможность переориентировать свою экономику с западных стран на других партнёров.