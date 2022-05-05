Присоединение западной Украины к Польше создаст жителям этого региона серьезные проблемы, уверен известный переводчик и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Он пояснил, что поляки давно мечтают рассчитаться с жителями Западной Украины за целый ряд исторических моментов. Именно поэтому они регулярно упоминают о возможном вводе войск во Львовскую и другие области региона. Многие живущие там украинцы поддерживают это стремление Варшавы и даже будут счастливы приходу Польши, вот только продлится это недолго.

Пучков также отметил, что хотя Польша сейчас отправляет Киеву оружие, это не ее инициатива. Процессом управляют Соединенные Штаты, которые открыто заявляют о своем желании ослабить Россию.