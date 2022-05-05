читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Присоединение западной Украины к Польше создаст жителям этого региона серьезные проблемы, уверен известный переводчик и писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Он пояснил, что поляки давно мечтают рассчитаться с жителями Западной Украины за целый ряд исторических моментов. Именно поэтому они регулярно упоминают о возможном вводе войск во Львовскую и другие области региона. Многие живущие там украинцы поддерживают это стремление Варшавы и даже будут счастливы приходу Польши, вот только продлится это недолго.

Пучков также отметил, что хотя Польша сейчас отправляет Киеву оружие, это не ее инициатива. Процессом управляют Соединенные Штаты, которые открыто заявляют о своем желании ослабить Россию.

Вам может понравиться

Президент Италии Маттарелла призвал воздержаться от нападок на российскую культуру из-за конфликта на Украине

Российская спецоперация на Украине не может влиять на те культурные и духовные связи, которые в Европе формировались несколько столетий кряду. Поэтому негативное отношение к действующим властям РФ не должно распространяться

NYP: В Нью-Йорке один украинец чуть не убил другого из-за “паляницы”

Издание The New York Post рассказало об очередном инциденте между украинцами в Нью-Йорке. Дело дошло до драки, причем одному из участников пришлось обращаться за медицинской помощью и накладывать швы. Все

Росгвардия обнаружила в харьковских лесах крупный схрон с гранатометами для диверсантов ВСУ

Украинская армия оставила под Харьковом крупный тайник, в котором обнаружились противотанковые гранатометы производства США, Турции и Швеции. Кроме того, в схроне были припрятаны боеприпасы, запас продовольствия на несколько дней и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 5 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 5 мая – небольшой дождь, до 13 °C |