Боевики ВСУ и националистического батальона «Азов» (запрещен в России) продолжают выходить с территории металлургического комбината «Азовсталь» с белым флагом, сообщает «Военное обозрение». За последние три дня сдался уже 1731 военнослужащий.

Кроме того, боевики сдают оружие, которого в их распоряжении было очень много. Народной милиции ДНР приходится подгонять к заводу грузовые автомобили, чтобы вывезти вооружение националистических сил ВСУ.

Так, уже сейчас они получили более 400 автоматов АКС, АКМ и АКСУ, а также огромное количество патронов к ним. При этом бойцы ДНР отмечают, что ни одной снайперской винтовки боевики не сдали. Скорее всего, это вооружение остается в катакомбах «Азовстали», так как украинские снайперы хотят избежать наказания за военные преступления.