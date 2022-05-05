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Россия не собирается превращать спецоперацию на Украине в ядерный конфликт, однако это может сделать Запад. Сбрасывать данную угрозу со счетов ни в коем случае нельзя, поэтому ВС РФ готовы к нанесению мощного ответного удара, рассказал РИА Новости руководитель российской делегации в Вене Константин Гаврилов.

Он пояснил, что Запад вполне может создать серьезную угрозу стратегической безопасности России. Однако она не станет терпеть подобные действия и обязательно нанесет ответно-встречные удары, если в них возникнет необходимость.

Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские войска сейчас выводят из строя транспортную инфраструктуру, атакуют железнодорожные мосты и тяговые электроподстанции, чтобы замедлить либо совсем остановить поставки в страну западных вооружений и техники.

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