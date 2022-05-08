Санкции в отношении импорта российских энергоносителей, которые ввели западные страны, исполняются плохо. Обходить ограничения России помогает Греция. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Согласно санкциям Евросоюза, российским судам, которые перевозят нефть, запрещено заходить в европейские порты. Исключения есть, но они жёстко регламентированы. Между тем, как пишет издание, в греческие порты танкеры с российской нефтью заходят без каких-либо препятствий. Там же оформляются сделки по продаже российского “чёрного золота”, за счёт чего греческие компании расширяют свой бизнес с Россией.

В качестве примера в материале Die Welt приводится случай, когда греческий танкер загрузил нефть марки Urals (добывается в России) в порту Роттердама и направился в Сингапур.

Для обхода санкций европейские компании идут и по другому пути. В отдельных случаях танкеры с российской нефтью выходят в море с пометкой “пункт назначения неизвестен”. Затем эту нефть уже в море перекачивают в другие суда, смешивая с находящейся на них нефтью. Из-за этого российское происхождение энергоносителей скрывается.

После начала специальной военной операции на Украине в странах Европы звучат призывы полностью отказаться от поставок нефти и газа из России. Однако по словам специалистов, резко сократить импорт энергоносителей Европа не может – других источников, которые бы давали столько же “чёрного золота” и “голубого топлива” у стран Евросоюза нет.